Journées du patrimoine : spectacle au musée de la mémoire de Belleau, Musée de la mémoire de belleau, Belleau

Informations pratiques

Journées du patrimoine : spectacle au musée de la mémoire de Belleau Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la mémoire de belleau Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La troupe du Théâtre Antoc vous propose de découvrir son spectacle de marionnettes : Tranchées à vif, ce samedi 19 septembre à 15h.

« De nos jours, une jeune fille entre pour la première fois dans le grenier de ses grands-parents. Elle découvre alors des objets et des photographies, le portrait de son grand-père attire d’abord son attention. Puis elle examine plus particulièrement quelques objets et notamment des toiles peintes qui représentent un aigle et un coq, négligemment posées au sol.

Soudain, une sonnerie retentit. La jeune fille aperçoit un vieux téléphone. Elle prend le combiné mais n’entend rien. Alors instinctivement, elle tourne la manivelle fixée sur le côté pios reprend le combiné. Une formidable explosion retentit. Son monde bascule alors dans le terrible drame du conflit. »

Réservation conseillée au 03 23 82 03 63.

Musée de la mémoire de belleau 3, place du général pershing 02400 Belleau Belleau 02400 Aisne Hauts-de-France 03 23 82 03 63 https://www.museedebelleau.com/ https://www.facebook.com/museedebelleau/ Ce musée vaut le détour ! Situé au cœur du village de Belleau, il présente les combats du Bois Belleau en juin 1918, qui opposa les soldats allemands aux américains. Belleau est très célèbre pour le corps des Marines américains puisque ce fut leur premier engagement et leur première victoire !

La troupe du Théâtre Antoc vous propose de découvrir son spectacle de marionnettes : Tranchées à vif, ce samedi 19 septembre à 15h.

©C Debout, Carct