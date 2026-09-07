Ravivez la mémoire des soldats américains de Belleau, Aisne-Marne American Cemetery, Belleau

Informations pratiques

Ravivez la mémoire des soldats américains de Belleau 19 et 20 septembre Aisne-Marne American Cemetery Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Aidez les soldats américains du cimetière américain Aisne-Marne à sortir de l’oubli.

Cette année, nos guides vous donnent l’opportunité de venir à la rencontre des soldats américains enterrés et honorés au cimetière américain Aisne-Marne et de devenir les gardiens de leur mémoire. Choississez un portrait, trouvez le mot de passe, et nous vous présenterons l’histoire du soldat sélectionné.

Venez nous aider à raviver la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté. Leur dernière bataille est contre l’oubli.

Aisne-Marne American Cemetery rue des Chevaliers de Colomb 02400 BELLEAU Belleau 02400 Aisne Hauts-de-France 0323707090 https://www.abmc.gov/ Géré par l’American Battle Monuments Commission, le cimetière américain Aisne-Marne honore plus de 3300 soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale, dont beaucoup ont donné leur vie lors de la Seconde Bataille de la Marne. Des guides sont disponibles pour répondre à vos questions et vous mener dans le cimetière et sur le champ de bataille du Bois Belleau, lors de visites guidées gratuites (sur réservation). Ouvert tous les jours de 9h à 17h, dernière entrée 16h45. Parking et toilettes sur site. Le site est entièrement accessible aux PMR.

Aidez les soldats américains du cimetière américain Aisne-Marne à sortir de l’oubli.

© American Battle Monuments Commission