Journées du Patrimoine | Table ronde Regards croisés sur le patrimoine mersois Mers-les-Bains

Informations pratiques

Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Table ronde Regards croisés sur le patrimoine mersois

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

40 ans de secteur sauvegardé bilans et perspectives.

En présence de Elisabeth Justome (Docteure en Histoire des Arts, spécialisée en Histoire de l’Architecture), Patrick Delamotte (Architecte du Patrimoine), Louise Bulcourt (Céramiste et Artiste), Françoise Mary (ex-enseignante et autrice en 2023 du livre Céamique Architecturale à Mers-les-Bains) et un représentant de la fondation du patrimoine.

Un pot de l’amitié clôturera ces rencontres exceptionnelles.

Gratuit

40 ans de secteur sauvegardé bilans et perspectives.

En présence de Elisabeth Justome (Docteure en Histoire des Arts, spécialisée en Histoire de l’Architecture), Patrick Delamotte (Architecte du Patrimoine), Louise Bulcourt (Céramiste et Artiste), Françoise Mary (ex-enseignante et autrice en 2023 du livre Céamique Architecturale à Mers-les-Bains) et un représentant de la fondation du patrimoine.

Un pot de l’amitié clôturera ces rencontres exceptionnelles.

Gratuit .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 culturel@merslesbains.fr

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English :

40 Years of the Heritage Sector: Assessments and Outlook.

Featuring: Elisabeth Justome (Ph.D. in Art History, specializing in the History of Architecture), Patrick Delamotte (Heritage Architect), Louise Bulcourt (Ceramicist and Artist), Françoise Mary (former teacher and author of the 2023 book *Architectural Ceramics in Mers-les-Bains*), and a representative from the Heritage Foundation.

A friendly reception will bring these exceptional gatherings to a close.

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Table ronde Regards croisés sur le patrimoine mersois Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS