Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne Rue Victor Hugo Gray
samedi 19 septembre 2026 · Rue Victor Hugo · Gray
Informations pratiques
Gray
Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne
Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Superbe théâtre à l’italienne, petite bonbonnière , il est ouvert dans le cadre des visites guidées, des journées du patrimoine et des manifestations de la saison culturelle Ville de Gray. .
Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr
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English : Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne
L’événement Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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