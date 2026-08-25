Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne Rue Victor Hugo Gray

Informations pratiques

Gray

Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne

Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Superbe théâtre à l’italienne, petite bonbonnière , il est ouvert dans le cadre des visites guidées, des journées du patrimoine et des manifestations de la saison culturelle Ville de Gray. .

Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr

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English : Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne

L’événement Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY