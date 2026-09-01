Informations pratiques

Beillé

Journées du Patrimoine Transvap

Dépôt La Gare Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres ou guidées du site (gratuites) espace muséographique, ateliers et plusieurs matériels et engins classés Monuments Historiques, samedi et dimanche de 10h à 17h.

Navette ferroviaire “formule découverte”, sur 2 km, samedi et dimanche de 10h à 17h. Tarif 1 € / personne. Accès PMR .

Dépôt La Gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 contact@transvap.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Transvap Beillé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude