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AGENDA · Beillé

Journées du Patrimoine Transvap Beillé

samedi 19 septembre 2026 · Beillé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Dépôt La Gare
Ville
72160 Beillé
Département
Sarthe
Tarif

Beillé

Journées du Patrimoine Transvap

Dépôt La Gare Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres ou guidées du site (gratuites) espace muséographique, ateliers et plusieurs matériels et engins classés Monuments Historiques, samedi et dimanche de 10h à 17h.

Navette ferroviaire “formule découverte”, sur 2 km, samedi et dimanche de 10h à 17h. Tarif 1 € / personne. Accès PMR   .

Dépôt La Gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37  contact@transvap.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Transvap Beillé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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