AGENDA · Vieux-Moulin
Journées du Patrimoine | Vieux-Moulin Vieux-Moulin
samedi 19 septembre 2026 · Vieux-Moulin
Informations pratiques
Vieux-Moulin
Journées du Patrimoine | Vieux-Moulin
30 Rue Saint-Jean Vieux-Moulin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Mellon
Visite libre de l’église Saint-Mellon .
30 Rue Saint-Jean Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 85 60 99
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English :
Self-guided tour of the Saint-Mellon Church
L’événement Journées du Patrimoine | Vieux-Moulin Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme