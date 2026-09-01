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AGENDA · Vieux-Moulin

Journées du Patrimoine | Vieux-Moulin Vieux-Moulin

samedi 19 septembre 2026 · Vieux-Moulin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
30 Rue Saint-Jean
Ville
60350 Vieux-Moulin
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Vieux-Moulin

Journées du Patrimoine | Vieux-Moulin

30 Rue Saint-Jean Vieux-Moulin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Mellon
Visite libre de l’église Saint-Mellon   .

30 Rue Saint-Jean Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 85 60 99 

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English :

Self-guided tour of the Saint-Mellon Church

L’événement Journées du Patrimoine | Vieux-Moulin Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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