Journées du patrimoine Visite atelier de soufflage de verre au chalumeau Atelier Verresatine Hagetaubin

Informations pratiques

Hagetaubin

Journées du patrimoine Visite atelier de soufflage de verre au chalumeau

Atelier Verresatine 1280 Chemin de Pintou Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A 9h30.

Le temps d’une visite guidée, laissez-vous captiver par la danse de la flamme et découvrez les gestes précis qui donnent vie au verre. Du simple tube de verre à la pièce façonnée, vous suivrez chaque étape du travail du souffleur au chalumeau chauffe, mise en forme, soufflage, assemblage et finitions.

Cette visite est l’occasion d’entrer au cœur d’un savoir-faire artisanal exigeant, où la maîtrise du geste, la patience et la créativité transforment la matière en objets uniques. Vous découvrirez comment le verre borosilicate, le quartz ou encore le verre sodocalcique prennent forme sous l’action de la chaleur, dans un dialogue permanent entre technique et imagination.

Au fil de la démonstration, vous pourrez observer de près les outils, les méthodes et les secrets d’un métier rare, transmis de génération en génération.

Réservation obligatoire nombre de places limité. .

Atelier Verresatine 1280 Chemin de Pintou Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sandra.guitteny@verresatine.fr

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English : Journées du patrimoine Visite atelier de soufflage de verre au chalumeau

L’événement Journées du patrimoine Visite atelier de soufflage de verre au chalumeau Hagetaubin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Coeur de Béarn