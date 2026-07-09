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Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Chemin de Saint-Laurent Eu

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de Saint-Laurent · Eu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chemin de Saint-Laurent
Adresse
Chapelle Saint-Laurent O'Toole
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Eu

Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole

Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée de la chapelle Saint-Laurent par les bénévoles de la paroisse les samedi et dimanche entre 14h et 18h.
Gratuit Sans réservation.   .

Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00 

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English : Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole

L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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