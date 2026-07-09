Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Chemin de Saint-Laurent Eu
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de Saint-Laurent · Eu
Informations pratiques
Eu
Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole
Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de la chapelle Saint-Laurent par les bénévoles de la paroisse les samedi et dimanche entre 14h et 18h.
Gratuit Sans réservation. .
Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole
L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Feu d’artifice Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 15 juillet 2026
- Visite guidée en anglais- Jardin jungle Route de Beaumont Eu 16 juillet 2026
- Visite guidée Eu Mille ans d’Histoire Place Guillaume le Conquerant Eu 17 juillet 2026
- Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu 17 juillet 2026
- 5ème Grande Braderie Brocante Eu 18 juillet 2026