Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Chemin de Saint-Laurent Eu

Informations pratiques

Eu

Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole

Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de la chapelle Saint-Laurent par les bénévoles de la paroisse les samedi et dimanche entre 14h et 18h.

Gratuit Sans réservation. .

Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole

L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers