Journées du Patrimoine visite commentée de l’Hôtel de Conflans Gray
samedi 19 septembre 2026 · Gray
Informations pratiques
Gray
Journées du Patrimoine visite commentée de l’Hôtel de Conflans
71 Grande Rue Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Cet hôtel particulier est caractéristique des riches demeures grayloises du XVIe siècle logis sur rue desservi par un escalier côté cour, allée cochère ici déportée, parcelle étendue à l’arrière comprenant communs, jardin et verger. La tour d’escalier, ou viorbe, est particulièrement remarquable par ses dimensions et son appareillage en pierre de taille.
Pour la petite histoire, Louis XIV bannit le marquis de Conflans qui gagna la Hollande.
Son hôtel revint aux Jésuites, ses voisins. .
71 Grande Rue Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr
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English : Journées du Patrimoine visite commentée de l’Hôtel de Conflans
L’événement Journées du Patrimoine visite commentée de l’Hôtel de Conflans Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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