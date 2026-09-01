UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pantaléon

Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon Église Saint-Pantaléon

samedi 19 septembre 2026 · Église · Saint-Pantaléon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Rue des Roques
Ville
84220 Saint-Pantaléon
Département
Vaucluse
Tarif

Saint-Pantaléon

Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon

Église Rue des Roques Saint-Pantaléon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée de l’église, classée Monument Historique
  .

Église Rue des Roques Saint-Pantaléon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 72 23 08  mairie.stpantaleon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the church, designated a Historic Monument

L’événement Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon Saint-Pantaléon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

À voir aussi à Saint-Pantaléon (Vaucluse)