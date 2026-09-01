Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon Église Saint-Pantaléon

Informations pratiques

Saint-Pantaléon

Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon

Église Rue des Roques Saint-Pantaléon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de l’église, classée Monument Historique

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Église Rue des Roques Saint-Pantaléon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 72 23 08 mairie.stpantaleon@orange.fr

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English :

Guided tour of the church, designated a Historic Monument

L’événement Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon Saint-Pantaléon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon