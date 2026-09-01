Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon Église Saint-Pantaléon
samedi 19 septembre 2026 · Église · Saint-Pantaléon
Informations pratiques
Saint-Pantaléon
Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon
Église Rue des Roques Saint-Pantaléon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de l’église, classée Monument Historique
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Église Rue des Roques Saint-Pantaléon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 72 23 08 mairie.stpantaleon@orange.fr
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English :
Guided tour of the church, designated a Historic Monument
L’événement Journées du patrimoine visite de l’église de St Pantaléon Saint-Pantaléon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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