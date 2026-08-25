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AGENDA · Gray

Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle Gray

dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Gray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Charles de Gaulle
Adresse
Hôtel de Ville
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite découverte (salle des mariages, salle du conseil municipal, bureau du Maire).   .

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville

L’événement Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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