Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle Gray
dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Gray
Informations pratiques
Gray
Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite découverte (salle des mariages, salle du conseil municipal, bureau du Maire). .
Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville
L’événement Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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