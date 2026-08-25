Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle Gray

Informations pratiques

Gray

Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite découverte (salle des mariages, salle du conseil municipal, bureau du Maire). .

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville

L’événement Journées du Patrimoine visite découverte Hôtel de Ville Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY