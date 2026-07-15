Journées du Patrimoine | Visite des grandes orgues Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent · Eu
Informations pratiques
Eu
Journées du Patrimoine | Visite des grandes orgues
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite des grandes orgues par l’organiste titulaire (groupe de 9 personnes) ; visite commentée de la Collégiale le samedi à 15h et le dimanche à 16h. .
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 33 96 79
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English : Journées du Patrimoine | Visite des grandes orgues
L’événement Journées du Patrimoine | Visite des grandes orgues Eu a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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