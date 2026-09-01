Informations pratiques

Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Visite d’intérieurs de villas

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’un après-midi, venez découvrir quelques intérieurs et/ou extérieurs de villas mersoises.

Villas et/ou jardins à visiter (liste non exhaustive)

– Villa Santa Theresia Hall, escalier, plafond.

– Villa Astoria Hall avec cage d’ascenseur.

– Le Petit Marly Hall.

– Villa Arlequin Rez-de-chaussée.

+ 3 exemples de rénovations dans le cadre de la création de deux nouveaux commerces Le Roots, La Jouloute, La Planque. Ces établissements seront ouverts et des panneaux présenteront le avant / après.

Gratuit

Le temps d’un après-midi, venez découvrir quelques intérieurs et/ou extérieurs de villas mersoises.

Villas et/ou jardins à visiter (liste non exhaustive)

– Villa Santa Theresia Hall, escalier, plafond.

– Villa Astoria Hall avec cage d’ascenseur.

– Le Petit Marly Hall.

– Villa Arlequin Rez-de-chaussée.

+ 3 exemples de rénovations dans le cadre de la création de deux nouveaux commerces Le Roots, La Jouloute, La Planque. Ces établissements seront ouverts et des panneaux présenteront le avant / après.

Gratuit .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 culturel@merslesbains.fr

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English :

Spend an afternoon exploring the interiors and/or exteriors of some villas in Mers-sur-Mer.

Villas and/or gardens to visit (non-exhaustive list):

– Villa Santa Theresia: Foyer, staircase, ceiling.

– Villa Astoria: Foyer with elevator shaft.

– Le Petit Marly: Foyer.

– Villa Arlequin: Ground floor.

+ 3 examples of renovations carried out as part of the creation of two new businesses: Le Roots, La Jouloute, and La Planque. These establishments will be open, and signs will display “before and after” photos.

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite d’intérieurs de villas Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS