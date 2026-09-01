Journées du Patrimoine | Visite d’intérieurs de villas Mers-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Journées du Patrimoine | Visite d’intérieurs de villas
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’un après-midi, venez découvrir quelques intérieurs et/ou extérieurs de villas mersoises.
Villas et/ou jardins à visiter (liste non exhaustive)
– Villa Santa Theresia Hall, escalier, plafond.
– Villa Astoria Hall avec cage d’ascenseur.
– Le Petit Marly Hall.
– Villa Arlequin Rez-de-chaussée.
+ 3 exemples de rénovations dans le cadre de la création de deux nouveaux commerces Le Roots, La Jouloute, La Planque. Ces établissements seront ouverts et des panneaux présenteront le avant / après.
Gratuit
Le temps d’un après-midi, venez découvrir quelques intérieurs et/ou extérieurs de villas mersoises.
Villas et/ou jardins à visiter (liste non exhaustive)
– Villa Santa Theresia Hall, escalier, plafond.
– Villa Astoria Hall avec cage d’ascenseur.
– Le Petit Marly Hall.
– Villa Arlequin Rez-de-chaussée.
+ 3 exemples de rénovations dans le cadre de la création de deux nouveaux commerces Le Roots, La Jouloute, La Planque. Ces établissements seront ouverts et des panneaux présenteront le avant / après.
Gratuit .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 culturel@merslesbains.fr
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English :
Spend an afternoon exploring the interiors and/or exteriors of some villas in Mers-sur-Mer.
Villas and/or gardens to visit (non-exhaustive list):
– Villa Santa Theresia: Foyer, staircase, ceiling.
– Villa Astoria: Foyer with elevator shaft.
– Le Petit Marly: Foyer.
– Villa Arlequin: Ground floor.
+ 3 examples of renovations carried out as part of the creation of two new businesses: Le Roots, La Jouloute, and La Planque. These establishments will be open, and signs will display “before and after” photos.
Free
L’événement Journées du Patrimoine | Visite d’intérieurs de villas Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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