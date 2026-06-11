Journées du Patrimoine | Visite du Château-Musée Louis-Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu samedi 19 septembre 2026.

Eu

Journées du Patrimoine | Visite du Château-Musée Louis-Philippe

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La forme actuelle de ce château n’est pas antérieure à la fin du XVIe siècle. Il a été agrandi au XVIIe siècle pour la Grande Mademoiselle, puis profondément remanié pour Louis-Philippe par l’architecte Fontaine. De nouveaux remaniements ont été réalisés par Eugène Viollet-le-Duc à partir de 1873 pour le comte de Paris. La moitié sud a été détruite par un incendie en 1902.

Gratuit Sans réservation. .

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76

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English : Journées du Patrimoine | Visite du Château-Musée Louis-Philippe

L’événement Journées du Patrimoine | Visite du Château-Musée Louis-Philippe Eu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers