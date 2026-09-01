Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Jardins des Faïenciers Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers

Jardins des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une découverte du Jardin des Faïenciers en compagnie d’un jardinier.Tout public

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Jardins des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Discover the Jardin des Faïenciers in the company of a gardener.

L’événement Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES