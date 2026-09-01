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Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Jardins des Faïenciers Sarreguemines

samedi 19 septembre 2026 · Jardins des Faïenciers · Sarreguemines

Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Jardins des Faïenciers Sarreguemines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Jardins des Faïenciers
Adresse
125 avenue de la Blies
Ville
57200 Sarreguemines
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sarreguemines

Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers

Jardins des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Une découverte du Jardin des Faïenciers en compagnie d’un jardinier.Tout public
0  .

Jardins des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50  museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Discover the Jardin des Faïenciers in the company of a gardener.

L’événement Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES

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