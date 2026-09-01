Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Jardins des Faïenciers Sarreguemines
samedi 19 septembre 2026 · Jardins des Faïenciers · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers
Jardins des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Une découverte du Jardin des Faïenciers en compagnie d’un jardinier.Tout public
0 .
Jardins des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr
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English :
Discover the Jardin des Faïenciers in the company of a gardener.
L’événement Journées du Patrimoine Visite du Jardin des Faïenciers Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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