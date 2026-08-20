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Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat

samedi 19 septembre 2026 · Musée Michel Gallemard · Clugnat

Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Michel Gallemard
Adresse
10 bis Place de l'Église
Ville
23270 Clugnat
Département
Creuse
Tarif

Clugnat

Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez visiter le musée d’archéologie.   .

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 20 58  musee-a-r-p@mailo.com

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English : Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard

L’événement Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Clugnat a été mis à jour le 2026-08-20 par Creuse Confluence Tourisme

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