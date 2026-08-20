Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat

Informations pratiques

Clugnat

Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez visiter le musée d’archéologie. .

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 20 58 musee-a-r-p@mailo.com

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English : Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard

L’événement Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Clugnat a été mis à jour le 2026-08-20 par Creuse Confluence Tourisme