Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat
samedi 19 septembre 2026 · Musée Michel Gallemard · Clugnat
Informations pratiques
Clugnat
Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard
Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, venez visiter le musée d’archéologie. .
Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 20 58 musee-a-r-p@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard
L’événement Journées du Patrimoine Visite du musée Michel Gallemard Clugnat a été mis à jour le 2026-08-20 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Clugnat (Creuse)
- Marche AUDAX Rue du Docteur Turquet Clugnat 21 novembre 2026