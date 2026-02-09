Marche AUDAX Rue du Docteur Turquet Clugnat

Marche AUDAX

Marche AUDAX Rue du Docteur Turquet Clugnat samedi 21 novembre 2026.

Marche AUDAX

Rue du Docteur Turquet Mille Club Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

30 heures   .

Rue du Docteur Turquet Mille Club Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 27 10 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche AUDAX Clugnat a été mis à jour le 2026-02-05 par Creuse Confluence Tourisme