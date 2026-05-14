Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat
Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat samedi 13 juin 2026.
Clugnat
Visite du musée Michel Gallemard
Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19
Visite guidée du musée d’archéologie tous les samedis ou tous les jours sur rdv. .
Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 20 58 musee-a-r-p@mailo.com
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English : Visite du musée Michel Gallemard
L’événement Visite du musée Michel Gallemard Clugnat a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme
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