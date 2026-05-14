Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat

Clugnat

Visite du musée Michel Gallemard

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Visite guidée du musée d’archéologie tous les samedis ou tous les jours sur rdv. .

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 20 58 musee-a-r-p@mailo.com

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English : Visite du musée Michel Gallemard

L’événement Visite du musée Michel Gallemard Clugnat a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme