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Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat

Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat

Visite du musée Michel Gallemard Musée Michel Gallemard Clugnat samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée Michel Gallemard

Adresse : 10 bis Place de l'Église

Ville : 23270 Clugnat

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Clugnat

Visite du musée Michel Gallemard

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Visite guidée du musée d’archéologie tous les samedis ou tous les jours sur rdv.   .

Musée Michel Gallemard 10 bis Place de l’Église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 20 58  musee-a-r-p@mailo.com

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English : Visite du musée Michel Gallemard

L’événement Visite du musée Michel Gallemard Clugnat a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme

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