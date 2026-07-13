Atelier de laine feutrée poisson tropical A mon atelier Clugnat

Informations pratiques

Clugnat

Atelier de laine feutrée poisson tropical

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

En amont de l’atelier, nous avons un échange email, l’idée étant de développer un vrai projet personnel (quelle forme de poisson, quelles nageoires, quelles couleurs/motif…) pour avoir un résultat final plus riche. Nous feutrerons de la laine Mérinos à l’eau chaude savonneuse pour réaliser un poisson d’inspiration tropical. Celui-ci pourra ensuite être suspendu. Ouvert aux adultes et ados. 4 pers max par atelier. .

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com

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English : Atelier de laine feutrée poisson tropical

L’événement Atelier de laine feutrée poisson tropical Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme