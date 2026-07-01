Atelier de laine feutrée le vase A mon atelier Clugnat
mardi 25 août 2026 · A mon atelier · Clugnat
Informations pratiques
Clugnat
Atelier de laine feutrée le vase
A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Nous feutrerons de la laine Mérinos à l’eau chaude savonneuse pour réaliser un cache-vase : on glisse un vase en verre ( inclus dans le tarif) à l’intérieur du vase en feutre, ce qui permet de mettre des fleurs fraîches. Le vase en verre peut être retiré pour être lavé. Dimensions du vase en verre: 11,5 cm de diamètre sur 20 cm de hauteur. 4 personnes max par atelier. Ouvert aux débutants. Ouvert aux adultes, ados et enfant accompagné à partir de 10 ans. .
A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com
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English : Atelier de laine feutrée le vase
L’événement Atelier de laine feutrée le vase Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme
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