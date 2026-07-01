Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. A mon atelier Clugnat
dimanche 16 août 2026 · A mon atelier · Clugnat
Informations pratiques
Clugnat
Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi.
A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse
Tarif : 115 – 115 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
9h30 accueil et temps d’échanges
10h lâcher-prise à l’aquarelle
12h-13h30 pause déjeuner
( pique-nique tiré du sac)
13h30 promenade en conscience
14h les mains dans la matière
création d’une coupelle en feutre de laine
17h-17h30 temps d’échanges
3 personnes mini, 4 personnes max.
A partir de 15 ans.
Ouvert aux débutants. (Pique-nique à apporter.) .
A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com
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English : Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi.
L’événement Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme
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