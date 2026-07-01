Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. A mon atelier Clugnat

dimanche 16 août 2026 · A mon atelier · Clugnat

Informations pratiques

Clugnat

Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi.

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

9h30 accueil et temps d’échanges

10h lâcher-prise à l’aquarelle

12h-13h30 pause déjeuner

( pique-nique tiré du sac)

13h30 promenade en conscience

14h les mains dans la matière

création d’une coupelle en feutre de laine

17h-17h30 temps d’échanges

3 personnes mini, 4 personnes max.

A partir de 15 ans.

Ouvert aux débutants. (Pique-nique à apporter.) .

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com

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English : Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi.

L’événement Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme