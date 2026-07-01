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Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. A mon atelier Clugnat

jeudi 30 juillet 2026 · A mon atelier · Clugnat

Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. A mon atelier Clugnat

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
A mon atelier
Adresse
8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat
Ville
23270 Clugnat
Département
Creuse
Tarif

Clugnat

Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi.

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :
2026-07-30

9h30 accueil et temps d’échanges
10h lâcher-prise à l’aquarelle

12h-13h30 pause déjeuner
( pique-nique tiré du sac)

13h30 promenade en conscience
14h les mains dans la matière
création d’une coupelle en feutre de laine
17h-17h30 temps d’échanges

3 personnes mini et 4 personnes max.
Ouvert à tous à partir de 15 ans.   .

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72  ginger.rose.atelier@gmail.com

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English : Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi.

L’événement Escale sensorielle une journée créative pour déconnecter et revenir à soi. Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme

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