Clugnat

Fête du lait EARL l’Arbre de vie

Lieu dit La Barre Clugnat Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Portes ouvertes de la ferme de l’EARL l’Arbre de Vie Tommes natures et aromatisées.

Accueil de 7h30 à 13h. Au programme traite de 7h30 à 8h30 puis brossage des vaches. Petit-déjeuner gourmand de 9h à 11h. À partir de 11h, petit marché à la ferme avec vente de fromages. Balade et démonstration de chien de troupeau.

Réservation recommandée sur le site internet. .

Lieu dit La Barre Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête du lait EARL l’Arbre de vie

L’événement Fête du lait EARL l’Arbre de vie Clugnat a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme