Fête du lait EARL l’Arbre de vie Clugnat
Fête du lait EARL l’Arbre de vie Clugnat dimanche 31 mai 2026.
Clugnat
Fête du lait EARL l’Arbre de vie
Lieu dit La Barre Clugnat Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Portes ouvertes de la ferme de l’EARL l’Arbre de Vie Tommes natures et aromatisées.
Accueil de 7h30 à 13h. Au programme traite de 7h30 à 8h30 puis brossage des vaches. Petit-déjeuner gourmand de 9h à 11h. À partir de 11h, petit marché à la ferme avec vente de fromages. Balade et démonstration de chien de troupeau.
Réservation recommandée sur le site internet. .
Lieu dit La Barre Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du lait EARL l’Arbre de vie
L’événement Fête du lait EARL l’Arbre de vie Clugnat a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Clugnat (Creuse)
- Circuit autour du Verraux Clugnat Creuse 1 mai 2026
- Boucle à vélo N°22 D’abbaye en moulin au départ de Clugnat Clugnat Creuse 1 mai 2026
- Circuit des chavailles Clugnat Creuse 1 mai 2026
- Clugnat et son musée archéologique Clugnat Creuse 1 mai 2026
- Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat 14 mai 2026