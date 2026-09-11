Journées du Patrimoine Visite flash de l’église Saint-Girons Monein
dimanche 20 septembre 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Journées du Patrimoine Visite flash de l’église Saint-Girons
Eglise Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Départ toutes les 30 minutes à partir de 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30. Dernier départ à 16h30.
Après avoir monté 72 marches, vous accédez à la majestueuse charpente entièrement réalisée en cœur de chêne. Ses dimensions impressionnantes, son ingénieux système d’assemblage et les techniques de construction employées il y a plus de cinq siècles en font une véritable œuvre d’art. Votre guide vous dévoilera les secrets de sa conception.
Réservation obligatoire. 19 personnes maximum pour chaque départ de visite.
72 marches à monter. Durée 30 minutes .
Eglise Saint-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
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English : Journées du Patrimoine Visite flash de l’église Saint-Girons
L’événement Journées du Patrimoine Visite flash de l’église Saint-Girons Monein a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Coeur de Béarn
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