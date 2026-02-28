[Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château ! Musée de Dieppe (Château) Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château !

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accompagnés d’un guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle. Des garnisons militaires aux batailles, en passant par les incendies, les vénérables pierres ont tant à raconter?

Durée 45 minutes / 1 heure

Réservation recommandée par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99 .

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château !

L’événement [Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château ! Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité