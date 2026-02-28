[Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château ! Musée de Dieppe (Château) Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château !
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Accompagnés d’un guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle. Des garnisons militaires aux batailles, en passant par les incendies, les vénérables pierres ont tant à raconter?
Durée 45 minutes / 1 heure
Réservation recommandée par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99 .
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château !
L’événement [Journées du Patrimoine Visite guidée] À l’assaut du château ! Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité
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