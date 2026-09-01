Journées du Patrimoine -Visite guidée Côté Léon Âge d’or et patrimoine Office de tourisme Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Journées du Patrimoine -Visite guidée Côté Léon Âge d’or et patrimoine
Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, laissez vous conter l’âge d’or de Landerneau au travers des bâtisses emblématiques de la rive léonarde demeures de négociants et armateurs, auberges, qui rappellent le passé portuaire de la ville. Terminez la visite par l’une des deux églises du centre historique Saint-Houardon.
Durée 1h.
Visite accessible PMR.
Visite gratuite sur inscription.
RDV à l’Office de tourisme pour le départ de la visite. .
Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine -Visite guidée Côté Léon Âge d’or et patrimoine Landerneau a été mis à jour le 2026-08-19 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau Centre culturel Le Family Landerneau 15 septembre 2026
- Conférence Les ateliers de la Société linière du Finistère Route de la Petite Palud Landerneau 18 septembre 2026
- Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Pays de Landerneau-Daoulas Landerneau 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Maison des Treize Lunes Maison des 13 Lunes Landerneau 19 septembre 2026
- Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes, Maison des Treize Lunes, Landerneau 19 septembre 2026