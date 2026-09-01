Journées du Patrimoine -Visite guidée Côté Léon Âge d’or et patrimoine Office de tourisme Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Journées du Patrimoine -Visite guidée Côté Léon Âge d’or et patrimoine

Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, laissez vous conter l’âge d’or de Landerneau au travers des bâtisses emblématiques de la rive léonarde demeures de négociants et armateurs, auberges, qui rappellent le passé portuaire de la ville. Terminez la visite par l’une des deux églises du centre historique Saint-Houardon.

Durée 1h.

Visite accessible PMR.

Visite gratuite sur inscription.

RDV à l’Office de tourisme pour le départ de la visite. .

Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Journées du Patrimoine -Visite guidée Côté Léon Âge d’or et patrimoine Landerneau a été mis à jour le 2026-08-19 par OT LANDERNEAU DAOULAS