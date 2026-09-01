Visite guidée de la Maison des Treize Lunes Maison des 13 Lunes Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Visite guidée de la Maison des Treize Lunes

Maison des 13 Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, comme l’an dernier, François Peyre, architecte du patrimoine et propriétaire de la maison ouvre exceptionnellement cette ancienne auberge classée monument historique. Derrière son nom poétique se cache une maison à pondalez des XVe et XVIe siècles, avec cheminée monumentale et escalier central.

Les visites de l’extérieur et de certaines parties intérieures, en petits groupes, sont menées par le propriétaire. Il pourra évoquer avec le public les premiers travaux de restauration engagés sur l’édifice, chantier qui se déroulera sur plusieurs années.

Plusieurs créneaux disponibles 9h30, 10h30 et 11h30

Durée de la visite 45min environ

Inscription obligatoire sur le site billetweb. .

Maison des 13 Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

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English :

L’événement Visite guidée de la Maison des Treize Lunes Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS