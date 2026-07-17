Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau Centre culturel Le Family Landerneau
mardi 15 septembre 2026 · Centre culturel Le Family · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau
Centre culturel Le Family 30 quai de Léon Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 15:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Cette année, la photographie a 200 ans ! Omniprésente depuis cette date, on a du mal à imaginer le monde sans elle. Elle a révolutionné notre rapport au monde et à ses représentations. Mais la connaît-on si bien ?
Gwenola Furic, spécialiste de la conservation du patrimoine photographique, propose une évocation de la nature et de l’histoire de la photographie des débuts à nos jours, ponctuée d’exemples tirés de photographies landernéennes.
Conférence de rentrée de l’Université du Temps Libre du Pays de Landerneau-Daoulas, organisée par l’UTL, en partenariat avec la Ville de Landerneau.
Ouverte à tous. .
Centre culturel Le Family 30 quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11
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English :
L’événement Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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