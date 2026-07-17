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AGENDA · Landerneau

Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau Centre culturel Le Family Landerneau

mardi 15 septembre 2026 · Centre culturel Le Family · Landerneau

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre culturel Le Family
Adresse
30 quai de Léon
Ville
29800 Landerneau
Département
Finistère
Tarif

Landerneau

Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau

Centre culturel Le Family 30 quai de Léon Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 15:30:00

Date(s) :
2026-09-15

Cette année, la photographie a 200 ans ! Omniprésente depuis cette date, on a du mal à imaginer le monde sans elle. Elle a révolutionné notre rapport au monde et à ses représentations. Mais la connaît-on si bien ?

Gwenola Furic, spécialiste de la conservation du patrimoine photographique, propose une évocation de la nature et de l’histoire de la photographie des débuts à nos jours, ponctuée d’exemples tirés de photographies landernéennes.

Conférence de rentrée de l’Université du Temps Libre du Pays de Landerneau-Daoulas, organisée par l’UTL, en partenariat avec la Ville de Landerneau.
Ouverte à tous.   .

Centre culturel Le Family 30 quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11 

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English :

L’événement Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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