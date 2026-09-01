[Journées du Patrimoine] Visite guidée de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Authieux-Ratiéville

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Authieux-Ratiéville

[Journées du Patrimoine] Visite guidée de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery

Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Rue de l’Église Authieux-Ratiéville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine 2026, venez découvrir l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery.

Entièrement restaurée et réouverte depuis le 26 avril 2025, l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery est riche d’un mobilier datant du XVIème siècle particulièrement remarquable inscrit ou classé aux Monuments Historiques.

Dans l’église, deux retables du XVIème siècle très originaux sont l’objet d’un projet de restauration en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Les 15 ans de travaux de l’église ont permis de créer des aménagements PMR et de restaurer la maçonnerie extérieure, le sol, carrelage, vitraux, plâtrerie, peinture, menuiserie, boiseries. Tout cela a été financé par l’État, la région, le département et la commune.

Venez donc admirer les travaux de cette superbe église durant les Journées du Patrimoine 2026. .

Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Rue de l’Église Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : [Journées du Patrimoine] Visite guidée de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery

L’événement [Journées du Patrimoine] Visite guidée de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery Authieux-Ratiéville a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin