Journées du Patrimoine Visite guidée des falaises des Vaches Noires Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Journées du Patrimoine Visite guidée des falaises des Vaches Noires

Place Jean Mermoz Départ devant Villers Tourisme Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce gisement paléontologique témoigne d’une époque de l’histoire de la Terre le Jurassique. Formées par l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures…

Le gisement paléontologique des falaises des Vaches Noires témoigne d’une époque de l’histoire de la Terre le Jurassique. Formées par l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’ichthyosaures…

Une balade familiale (2-3km / 1h30) avec une initiation à la collecte de fossiles, proposée par le musée du Paléospace de Villers-sur-Mer.

Départ du Bureau d’Information Touristique de Villers-sur-Mer.

Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche. .

Place Jean Mermoz Départ devant Villers Tourisme Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 81 77 60 info@paleospace-villers.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée des falaises des Vaches Noires

This paleontological site bears witness to an era in the history of the Earth: the Jurassic. Formed by the accumulation of sediments deposited by the tropical sea that covered Normandy at the time, it now contains fossils of ammonites, sea urchins, nautiluses and plesiosaurs…

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée des falaises des Vaches Noires Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SPL Deauville