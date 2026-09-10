Journées du Patrimoine Visite guidée du petit musée de l’huître Port ostréciole Cabane n°68 Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Journées du Patrimoine Visite guidée du petit musée de l’huître

Port ostréciole Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’une visite d’une heure commentée, en famille ou entre amis, découvrez les origines, les particularités, les secrets et toutes les étapes du cycle de la vie de l’huître , la perle du Bassin.

Rdv Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole.

Gratuit – .

Port ostréciole Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée du petit musée de l’huître

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du petit musée de l’huître Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains