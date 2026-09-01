[Journées du Patrimoine] Visite guidée du site médiéval de Blainville-Crevon Site médiéval de Blainville Blainville-Crevon

Informations pratiques

Blainville-Crevon

[Journées du Patrimoine] Visite guidée du site médiéval de Blainville-Crevon

Site médiéval de Blainville Route de Buchy Blainville-Crevon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine 2026, venez explorer le fabuleux site le site médiéval de Blainville-Crevon.

Site de l’Archéo-Jazz, les vestiges médiévaux de Blainville-Crevon s’offrent à vous à travers des visites guidées qui auront lieu tout le week-end, de 14h à 18h et avec un départ toutes les 20 à 30 minutes.

Depuis 1967, les vestiges de six châteaux successifs et superposés (de la motte du XIème à la résidence du XVIIIème siècle) ont été sortis de terre grâce au travail acharné de bénévoles passionnés recherches dans les archives, fouilles archéologiques, dégagements à la main ou avec des engins mécaniques, protections provisoires puis définitives, aménagements (paysagers en premier lieu) et animations. Des salles et escaliers des XIVème et XVème siècles, alors totalement ensevelis sous plus de 100.000 m3 de décombres, sont maintenant accessibles et explicables parfaitement conservés et spectaculaires.

L’aventure humaine est aussi dévoilée. A la fin de la visite, une vidéo de 13 minutes permet de documenter cette longue histoire et souligner l’incroyable travail fait par les bénévoles depuis 1967. Les visiteurs pourront également s’initier au tir à l’arc sur le site médiéval.

Venez nombreux admirer ce patrimoine remarquable de Blainville-Crevon ! .

Site médiéval de Blainville Route de Buchy Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 24 82 blainville.tour@gmail.com

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English : [Journées du Patrimoine] Visite guidée du site médiéval de Blainville-Crevon

L’événement [Journées du Patrimoine] Visite guidée du site médiéval de Blainville-Crevon Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin