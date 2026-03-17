Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur Place Guillaume le Conquerant Eu

Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur

Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Réservation obligatoire | Gratuit

À Eu, le patrimoine est partout…Une image contenant plein air, ciel, arbre, bâtiment

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.Le début de la visite s’effectuera à la stèle Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandres, au centre-ville. Nous emprunterons alors le Passage Robert de Saint-Léger pour nous diriger vers

Les extérieurs

– de La Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole (Le Point de vue derrière la Collégiale)

– du château d’Eu, en passant par ses jardins à la française, son parc et la statue du duc Ferdinand d’Orléans

– de la chapelle du collège des jésuites

– de l’Hôtel Dieu

– de l’Hôpital Sainte-Anne

Enfin, nous évoquerons la Bresle (fleuve qui a constitué une limite historique importante dès le Xe siècle)

Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ pour le règlement,

Place limitées, sur réservation. .

Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69 info@destination-letreport-mers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur

L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur Eu a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers