Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur Place Guillaume le Conquerant Eu
Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur Place Guillaume le Conquerant Eu samedi 19 septembre 2026.
Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur
Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Réservation obligatoire | Gratuit
À Eu, le patrimoine est partout…Une image contenant plein air, ciel, arbre, bâtiment
Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.Le début de la visite s’effectuera à la stèle Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandres, au centre-ville. Nous emprunterons alors le Passage Robert de Saint-Léger pour nous diriger vers
Les extérieurs
– de La Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole (Le Point de vue derrière la Collégiale)
– du château d’Eu, en passant par ses jardins à la française, son parc et la statue du duc Ferdinand d’Orléans
– de la chapelle du collège des jésuites
– de l’Hôtel Dieu
– de l’Hôpital Sainte-Anne
Enfin, nous évoquerons la Bresle (fleuve qui a constitué une limite historique importante dès le Xe siècle)
Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ pour le règlement,
Place limitées, sur réservation. .
Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69 info@destination-letreport-mers.fr
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L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée Eu en extérieur Eu a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers