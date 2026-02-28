[Journées du patrimoine Visite guidée Expresso] Les collections photographiques du Musée Musée de Dieppe (Château) Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Journées du patrimoine Visite guidée Expresso] Les collections photographiques du Musée
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez lors d’une visite guidée expresse les repères essentiels de l’histoire de la photographie dans les collections du Musée de Dieppe Des daguerréotypes à la photographie contemporaine en passant par les premiers tirages couleur de Ducos du Hauron (1891), ami de Camille Saint-Saëns, et les tirages à la lumière de la lune. Les photographes dieppois seront aussi de la partie, dont l’excellent Joseph De Montès.
Durée 30 minutes
Réservation recommandée par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99 .
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Journées du patrimoine Visite guidée Expresso] Les collections photographiques du Musée
L’événement [Journées du patrimoine Visite guidée Expresso] Les collections photographiques du Musée Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité
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