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AGENDA · Brélès

Journées du Patrimoine Visite guidée thématique une restauration photogénique Brélès

vendredi 18 septembre 2026 · Brélès

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Chateau de Kergroadez
Ville
29810 Brélès
Département
Finistère
Tarif

Brélès

Journées du Patrimoine Visite guidée thématique une restauration photogénique

Chateau de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20

Découvrez l’histoire de la restauration du château à travers le patrimoine photographique du domaine. Suivez le guide pour ce parcours de visite unique !   .

Chateau de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée thématique une restauration photogénique Brélès a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE

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