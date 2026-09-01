Informations pratiques

Brélès

Journées du Patrimoine Visite guidée thématique une restauration photogénique

Chateau de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Découvrez l’histoire de la restauration du château à travers le patrimoine photographique du domaine. Suivez le guide pour ce parcours de visite unique ! .

Chateau de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée thématique une restauration photogénique Brélès a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE