Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu Maison paroissiale Eu samedi 19 septembre 2026.

Eu

Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu

Maison paroissiale 12 Rue de l’Hospice Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu (1862 1972)

Visite commentée des anciens dortoirs, des salles de classe et de la chapelle.

Exposition de photos d’époque. animations et témoignages d’anciennes élèves. .

Maison paroissiale 12 Rue de l’Hospice Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 27 11

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English : Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu

L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu Eu a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers