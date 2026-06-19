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Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu Maison paroissiale Eu

Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu Maison paroissiale Eu samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Maison paroissiale
Adresse
12 Rue de l'Hospice
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Eu

Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu

Maison paroissiale 12 Rue de l’Hospice Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu (1862 1972)
Visite commentée des anciens dortoirs, des salles de classe et de la chapelle.
Exposition de photos d’époque. animations et témoignages d’anciennes élèves.   .

Maison paroissiale 12 Rue de l’Hospice Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 27 11 

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English : Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu

L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée Un siècle d’éducation des jeunes filles à Eu Eu a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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