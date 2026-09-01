Journées du Patrimoine Visite libre collections permanentes et exposition Grand Bleu de Jean Vérame Musée Baron Martin Gray

Informations pratiques

Gray

Journées du Patrimoine Visite libre collections permanentes et exposition Grand Bleu de Jean Vérame

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez librement les collections permanente et l’exposition temporaire Grand Bleu de Jean Vérame. .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre collections permanentes et exposition Grand Bleu de Jean Vérame Gray a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY