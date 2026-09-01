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AGENDA · Gray

Journées du Patrimoine Visite libre collections permanentes et exposition Grand Bleu de Jean Vérame Musée Baron Martin Gray

samedi 19 septembre 2026 · Musée Baron Martin · Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Baron Martin
Adresse
6 Rue Pigalle
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Journées du Patrimoine Visite libre collections permanentes et exposition Grand Bleu de Jean Vérame

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visitez librement les collections permanente et l’exposition temporaire Grand Bleu de Jean Vérame.   .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10  musee@ville-gray.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre collections permanentes et exposition Grand Bleu de Jean Vérame Gray a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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