Gray

Gray, voyage au cœur de l’histoire

Gray Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-27 2026-07-11 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29 2026-09-05

Cet été, Gray vous invite à un voyage hors du temps. Imaginez vous flânez dans les rues, vous suivez le guide et admirez un monument… et soudain, une silhouette en costume d’époque attire votre regard et vous transporte dans un autre siècle.

C’est toute la magie de ce nouveau rendez-vous patrimonial une expérience qui réveille l’Histoire dans les lieux les plus emblématiques de la ville.

Au détour des monuments, partez à la rencontre des personnages qui ont fait les grandes heures de l’histoire de Gray

À l’Hôtel Gauthiot d’Ancier, le seigneur et son épouse vous accueillent, figés dans la grandeur de la Renaissance.

Dans les jardins du musée Baron Martin, flânez avec le baron et sa femme, un doux après-midi du XIXe siècle.

Et bien d’autres lieux et personnages à découvrir… .

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Gray, voyage au cœur de l’histoire

L’événement Gray, voyage au cœur de l’histoire Gray a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY