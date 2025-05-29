Gray, voyage au cœur de l’histoire Gray
Gray, voyage au cœur de l’histoire Gray samedi 6 juin 2026.
Gray
Gray, voyage au cœur de l’histoire
Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-27 2026-07-11 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29 2026-09-05
Cet été, Gray vous invite à un voyage hors du temps. Imaginez vous flânez dans les rues, vous suivez le guide et admirez un monument… et soudain, une silhouette en costume d’époque attire votre regard et vous transporte dans un autre siècle.
C’est toute la magie de ce nouveau rendez-vous patrimonial une expérience qui réveille l’Histoire dans les lieux les plus emblématiques de la ville.
Au détour des monuments, partez à la rencontre des personnages qui ont fait les grandes heures de l’histoire de Gray
À l’Hôtel Gauthiot d’Ancier, le seigneur et son épouse vous accueillent, figés dans la grandeur de la Renaissance.
Dans les jardins du musée Baron Martin, flânez avec le baron et sa femme, un doux après-midi du XIXe siècle.
Et bien d’autres lieux et personnages à découvrir… .
Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gray, voyage au cœur de l’histoire
L’événement Gray, voyage au cœur de l’histoire Gray a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Gray (Haute-Saône)
- Concours de pêche Gray 10 mai 2026
- FESTIVAL ROLLING SAONE – 18E EDITION HALLE SAUZAY – GRAY Gray 14 mai 2026
- Festival Rolling Saône Gray 14 mai 2026
- Nuit Européennes des musées au Musée Baron Martin Gray 23 mai 2026
- Vide-grenier Gray 25 mai 2026