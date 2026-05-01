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CinEclate présente le film Outsiders Cinemavia Gray

CinEclate présente le film Outsiders Cinemavia Gray

CinEclate présente le film Outsiders Cinemavia Gray vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Cinemavia

Adresse : 3 Quai Mavia

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gray

CinEclate présente le film Outsiders

Cinemavia 3 Quai Mavia Gray Haute-Saône

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Cinéclate présente le film Outsiders.   .

Cinemavia 3 Quai Mavia Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 34 34 

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English : CinEclate présente le film Outsiders

L’événement CinEclate présente le film Outsiders Gray a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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