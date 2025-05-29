Festival Rolling Saône

Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : 33 – 33 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Dijon, Besançon, Dole, Vesoul, Langres. Des concerts pour tous, accessibles et de très grande qualité voilà ce qui caractérise le festival Le festival dispose d’infrastructures uniques qui garantissent la bonne tenue des concerts quelle que soit la météo. Ainsi, la halle couverte de 1000 m2 permet d’accueillir dans des conditions exceptionnelles plus de 4 500 personnes et des artistes de renommée internationale Accès au site Halle Sauzay Avenue Carnot 70 100 Gray Ouverture du site à 17h00 Fermeture à 2h chaque soir Parking gratuit à proximité de la Halle, 1200 places Animaux non autorisés Appareils photos reflex, trépiers, monopodes et perches à selfies interdits sur le site. Seuls les appareils compacts sont autorisés. Vidéos non autorisées Boissons non autorisées à l’entrée du festival, à l’exception des bouteilles d’eau sans bouchon. Camelback interdit sur le site. Parapluie interdit sur le site. TOUTE SORTIE DU FESTIVAL EST DÉFINITIVE. Hébergement Camping gratuit à 500m de la Halle Accessible sur présentation d’un billet d’entrée festival Douches et commodités sur place Tentes uniquement Animaux non autorisés.

Toutes les infos www.rolling-saone.com .

Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté rolling.saone@orange.fr

English : Festival Rolling Saône

German : Festival Rolling Saône

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Rolling Saône Gray a été mis à jour le 2025-07-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY