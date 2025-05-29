Gray

Vide-grenier

Place des Tilleuls Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’Amicale du Personnel Val de Gray organise son traditionnel vide-greniers qui se tiendra sur la Place des Tilleuls.

Une buvette ainsi que de la petite restauration seront à votre disposition. .

Place des Tilleuls Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 33 57 64 amicalevaldegray@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Gray a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY