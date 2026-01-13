Audric De Olivera Place de la Sous-Préfecture Gray

Audric De Olivera

Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Audric de Oliveira est un pianiste qui brise les codes. Son art ne se vit pas dans les salles feutrées, mais dans la vraie vie, là où l’émotion passe avant le paraître. Il défend une mission simple libérer la musique classique de ses dogmes élitistes et la rendre humaine, accessible et vraie.

Pour lui, pas de costume, pas de rôle, juste un piano, un son, et un cœur.

Il joue avec une sensibilité et une intensité qui parlent directement aux âmes.

Son parcours porte son message la musique n’est pas une performance, c’est un chemin de vie.

Loin des conventions, il rappelle qu’on peut toujours recommencer, toujours renaître, toujours trouver la lumière.

En 2024, il avait charmé le public de la basilique avec un récital classique.

En 2026,Audric revient avec un concert mêlant grands compositeurs et musiques actuelles, entre émotion, modernité et virtuosité.

Un rendez-vous musical singulier, où le piano fait vibrer les classiques et résonner les sons d’aujourd’hui. .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

