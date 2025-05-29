Printemps du livre jeunesse 2026 Salle des Congrès Gray

Gray

Printemps du livre jeunesse 2026

Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

C’est un rendez-vous désormais incontournable pour les jeunes lecteurs et les amoureux de littérature jeunesse Le Printemps du Livre Jeunesse revient cette année encore pour une édition riche en découvertes et en échanges. Il se déroulera les vendredi 5 dans les écoles de la Communauté de communes du Val de Gray et le samedi 6 juin 2026 à Gray. .

Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr

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English : Printemps du livre jeunesse 2026

L’événement Printemps du livre jeunesse 2026 Gray a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY