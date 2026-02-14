L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray

Gray

L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises

Maison des musiques et des arts Franz Liszt 2B Place du 4 Septembre Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-02

L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises . .

Maison des musiques et des arts Franz Liszt 2B Place du 4 Septembre Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 86 01 secteur-gray@edm70.fr

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English : L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises

L’événement L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises Gray a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY