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L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray

L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray mardi 2 juin 2026.

Lieu : Maison des musiques et des arts Franz Liszt

Adresse : 2B Place du 4 Septembre

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Gray

L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises

Maison des musiques et des arts Franz Liszt 2B Place du 4 Septembre Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-02

L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises .   .

Maison des musiques et des arts Franz Liszt 2B Place du 4 Septembre Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 86 01  secteur-gray@edm70.fr

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English : L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises

L’événement L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises Gray a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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