Concours de pêche Gray
Concours de pêche Gray dimanche 10 mai 2026.
Gray
Concours de pêche
Étang Zac Gray Sud Gray Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-28
Le club de pêcheurs l’UNION GRAYLOISE DES PECHEURS DE CONCOURS organise cette année 2026 deux concours de pêche à l’étang Z.A.C sud en partenariat avec la ville de GRAY et
l’aappma GRAY-ARC LES GRAY les 10 mai et 28 juin 2026.
Lors de ces manifestations une buvette sera présente et une tombola sera organisée avec des lots de nos différents partenaires dont Mr Gilles KUMMER.
Venez nombreux .
Étang Zac Gray Sud Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 66 72 69 cyrille.williams245@gmail.com
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Gray a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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