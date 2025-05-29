Gray

Concert estival de fin d’année

Basilique de Gray Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La chorale Sérénata (A Cœur Joie) de Gray a le plaisir de vous inviter à leur traditionnel concert de fin d’année, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026 à 17 h, à la Basilique de Gray. Pour cette occasion, les choristes de la Cantarelle de Belfort (A Cœur Joie) se joindront à nous pour avec un programme de chants sur le thème de l’eau.

Sous la direction passionnée de leur chef de chœur Bruno Vézina, les choristes de Serenata vous inviterons à une escale musicale hors du temps, où les voix s’unissent pour explorer les multiples facettes de l’âme humaine.

Ce concert est conçu comme une fresque contrastée avec un voyage dans le recueillement et la solennité des hymnes sacrés, du poignant Stabat Mater à la ferveur patriotique du Gaude Mater Polonia.

Puis, les voix se feront l’écho de la vie terrestre la simplicité joyeuse du travail de la terre, la poésie des sources qui coulent et le réveil vibrant du printemps. Entre nostalgie des langues oubliées et légèreté d’une valse, nous traverserons les frontières, de l’Espagne aux Cornouailles.

Ce concert est en participation libre et ouvert à tous.

Il est organisé avec le soutien de la Ville de Gray et de l’École Départementale de Musique et de Théâtre de Haute-Saône. .

Basilique de Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 61 23 14 choraleserenatagray@gmail.com

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English : Concert estival de fin d’année

L’événement Concert estival de fin d’année Gray a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY