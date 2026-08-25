Journées du Patrimoine Visite libre de la Basilique Notre-Dame Place de la sous préfecture Gray

samedi 19 septembre 2026 · Place de la sous préfecture · Gray

Informations pratiques

Gray

Journées du Patrimoine Visite libre de la Basilique Notre-Dame

Place de la sous préfecture Place de la Sous-Préfecture Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les secrets de la Basilique Notre-Dame de Gray à travers une visite libre. .

Place de la sous préfecture Place de la Sous-Préfecture Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Visite libre de la Basilique Notre-Dame

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de la Basilique Notre-Dame Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY