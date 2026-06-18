Journées du Patrimoine | Visite libre de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Chemin de Saint-Laurent Eu
Journées du Patrimoine | Visite libre de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Chemin de Saint-Laurent Eu samedi 19 septembre 2026.
Eu
Journées du Patrimoine | Visite libre de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole
Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de la chapelle, la vie de Saint-Laurent O’Toole contée au travers des vitraux par les bénévoles de la paroisse Saint-Michel Bresle et Yères.
Panorama remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les Trois Villes Soeurs.
Gratuit Sans réservation. .
Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
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English : Journées du Patrimoine | Visite libre de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole
L’événement Journées du Patrimoine | Visite libre de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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