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AGENDA · Gray

Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle Place de la Sous-Préfecture Gray

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Sous-Préfecture · Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de la Sous-Préfecture
Adresse
Muséum d'Histoire Naturelle
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle

Place de la Sous-Préfecture Muséum d’Histoire Naturelle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

De l’aigle pygargue à un fragment de la pyramide de Khéops, les collections du Muséum perpétuent le souvenir des cabinets d’Histoire Naturelle en vogue au XIXe siècle. De fait, c’est en 1839 que la ville de Gray achète à Charles Dubois, receveur municipal, une importante collection de fossiles et de minéraux. Chaque année, les deux salles du rez-de-chaussée accueillent une exposition autour d’un thème particulier lié à l’histoire naturelle et à la région Grayloise…   .

Place de la Sous-Préfecture Muséum d’Histoire Naturelle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle

L’événement Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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