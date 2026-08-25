Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle Place de la Sous-Préfecture Gray
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Sous-Préfecture · Gray
Informations pratiques
Gray
Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle
Place de la Sous-Préfecture Muséum d’Histoire Naturelle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
De l’aigle pygargue à un fragment de la pyramide de Khéops, les collections du Muséum perpétuent le souvenir des cabinets d’Histoire Naturelle en vogue au XIXe siècle. De fait, c’est en 1839 que la ville de Gray achète à Charles Dubois, receveur municipal, une importante collection de fossiles et de minéraux. Chaque année, les deux salles du rez-de-chaussée accueillent une exposition autour d’un thème particulier lié à l’histoire naturelle et à la région Grayloise… .
Place de la Sous-Préfecture Muséum d’Histoire Naturelle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle
L’événement Journées du Patrimoine visite libre ou commentée du Muséum d’Histoire Naturelle Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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