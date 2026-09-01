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AGENDA · Saint-Restitut

Journées du patrimoine visite nocturne de Saint Restitut Saint-Restitut

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Restitut

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Colonel Bertrand
Ville
26130 Saint-Restitut
Département
Drôme
Tarif

Saint-Restitut

Journées du patrimoine visite nocturne de Saint Restitut

Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découverte de la Petite Cité de Caractère Village de Carriers à la tombée de la nuit.
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Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 36 55 01  carrieres-tricastin@orange.fr

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English :

Exploring the Village of Quarrymen, a Small Town of Character, at dusk.

L’événement Journées du patrimoine visite nocturne de Saint Restitut Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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