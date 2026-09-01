Journées du patrimoine visite nocturne de Saint Restitut Saint-Restitut
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Restitut
Informations pratiques
Saint-Restitut
Journées du patrimoine visite nocturne de Saint Restitut
Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la Petite Cité de Caractère Village de Carriers à la tombée de la nuit.
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Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 36 55 01 carrieres-tricastin@orange.fr
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English :
Exploring the Village of Quarrymen, a Small Town of Character, at dusk.
L’événement Journées du patrimoine visite nocturne de Saint Restitut Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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